PSG : Griezmann contre Neymar, l’offre en or soumise au Qatar !

Dans : PSG.

Durant tout l’été 2019, le FC Barcelone a négocié avec le Paris Saint-Germain un éventuel transfert de Neymar, allant même jusqu’à évoquer un échange avec Antoine Griezmann.

Mais pour le Paris Saint-Germain, il n’était pas question de vendre le n°10 du PSG avant que ce dernier n’ait eu l’opportunité de défendre les couleurs parisiennes en Ligue des Champions, ce qui n’avait pas été le cas ces deux dernières années en raison de blessures. L’été prochain, la situation pourrait être différente, notamment si le PSG venait à être éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund, mais cette fois avec un Neymar bien opérationnel. C’est ainsi que selon les informations obtenues par Desportes Cuatro, le FC Barcelone songe très sérieusement à proposer un échange au PSG incluant Neymar et Antoine Griezmann.

Recruté pour 120 ME en provenance de l’Atlético de Madrid l’été dernier, Antoine Griezmann déçoit à Barcelone en dépit de statistiques correctes pour une première saison (14 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues). Son association avec Lionel Messi ne fonctionne pas, raison pour laquelle Barcelone envisage sérieusement de vendre le champion du monde tricolore dès l’été prochain pour se refaire une ligne d’attaque toute neuve. Et dans ce secteur de jeu, l’objectif absolu de Barcelone est toujours Neymar, d’où cette proposition d’échange soumise au Paris Saint-Germain. Reste maintenant à voir si Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo se montreront intéressés pour récupérer Antoine Griezmann en échange de Neymar. Sur le papier, reconstituer le duo fort de l’Equipe de France, à savoir Mbappé-Griezmann, aurait forcément de l’allure. Mais financièrement, il est possible que Paris valorise Neymar à un prix plus élevé que Griezmann, ce qui compliquerait automatiquement la situation puisque les comptes du Barça sont dans le rouge vif…