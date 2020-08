PSG : Un roc de Liverpool ciblé, c’est loin d’être Van Dijk

Dans : PSG.

Avec les départs cumulés de Tanguy Kouassi et de Thiago Silva, le Paris Saint-Germain se retrouve dans l’obligation de recruter un défenseur central au mercato.

Cet achat n’était clairement pas planifié par Leonardo, lequel comptait sur le prometteur Tanguy Kouassi pour compenser numériquement le départ de Thiago Silva. Mais le Titi du Paris SG a finalement cédé aux sirènes du Bayern Munich, ce qui met le PSG dans une situation assez inconfortable au mercato. En plus de devoir recruter un latéral droit et un attaquant afin de combler les départs de Thomas Meunier et d’Edinson Cavani, le champion de France en titre se retrouve dans l’obligation d’agir sur le poste de défenseur central. Et tout cela avec une enveloppe assez limitée. Pour la direction parisienne, il est donc indispensable de se montrer malin en tentant quelques coups astucieux…

Et à en croire les informations obtenues par le média camerounais Kick442, le Paris Saint-Germain est très intéressé par le recrutement de Joël Matip, champion d’Angleterre avec Liverpool. Du haut de ses 28 ans, l’ancien défenseur de Schalke 04 s’était imposé lors de la saison 2018-2019 comme une valeur sûre de l’effectif de Jürgen Klopp. Mais entre les blessures et la concurrence XXL imposée par Virgil Van Dijk et par Joe Gomez, il n’a disputé que 13 petits matchs cette saison. Il s’agit donc d’un pari très risqué pour le Paris Saint-Germain, d’autant plus qu’il faudra sans doute payer le prix fort pour recruter Joël Matip, encore sous contrat avec les Reds jusqu’en juin 2023. Cette piste assez étonnante a au moins le mérite de clarifier la situation : Leonardo ne recherche pas un titulaire mais bien une doublure au binôme Kimpembe-Marquinhos en vue de la saison prochaine au poste de défenseur central.