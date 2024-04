Barça-PSG ‍: Araujo s'excuse publiquement

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Exclu après 29 minutes de jeu pour une faute sur Barcola, Ronald Araujo a précipité la chute du Barça battu 1-4 par le PSG. Très critiqué par les supporters catalans, l'Uruguayen a fait son mea culpa sur les réseaux sociaux.

Ce fut le tournant du match retour et même de la double confrontation PSG-Barcelone. Alors que le Barça menait 1-0 et surtout 4-2 sur les deux matchs, Ronald Araujo a arrêté irrégulièrement Bradley Barcola qui filait vers le but de Ter Stegen. L'Uruguayen a été immédiatement exclu par l'arbitre pour sa faute. Une erreur fatale pour son club puisque, par la suite, le PSG a largement dominé les débats dans le jeu et a fini par gagner 4-1 à Barcelone. Le geste d'Araujo est incompréhensible puisque le Barça restait en position de force même en cas de but concédé. Cela lui a été rappelé à maintes reprises depuis mardi soir.

Araujo est désolé pour son carton rouge

Ce fut notamment le cas par son coéquipier Ilkay Gundogan, qui aurait « préféré encaisser un but ou même accorder un un contre un » plutôt que de prendre un carton rouge. Un tacle envers son défenseur qui est gentil comparé aux critiques plus féroces aperçues sur les réseaux sociaux. Certains supporters catalans ont été agressifs et insultants envers Araujo. Pointé du doigt comme responsable du fiasco en Catalogne, Ronald Araujo a posté un message sur Instagram pour demander pardon aux supporters blaugranas.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝐑𝐨𝐧𝐚𝐥𝐝 𝐀𝐫𝐚𝐮𝐣𝐨 (@ronaldaraujo_4)

« Le football, qui m'a donné tant de joie, me frappe maintenant durement. Je remercie tous ceux qui sont inconditionnellement à mes côtés, mes coéquipiers qui ont tout laissé sur le terrain et les supporters qui ont cru en cette équipe jusqu'à la fin. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir leur donner cette joie. Nous essaierons à nouveau. Força Barça, pour toujours ! Dieu est aux commandes », a t-il écrit. Une manière de calmer le jeu même s'il faudra attendre un petit moment avant de voir les supporters du Barça digérer cette élimination.