PSG : Thiago Silva humilié pendant le confinement, c'est parti en vrille

Fin de parcours pour Thiago Silva au PSG, lui qui a fait ses adieux au maigre public du Parc des Princes lors du dernier match amical et a simplement prolongé pour terminer la saison.

Le Brésilien n’ira pas plus loin, malgré des discussions en ce sens qui se sont tenues au coeur du confinement, pendant le mois d’avril. Parmi les nombreuses négociations pour les salaires, O Monstro a également discuté avec Leonardo d’une possible prolongation de contrat, afin de finir sa carrière au Paris SG. Le club de la capitale n’y était pas totalement opposé, à condition que le défenseur central effectue un énorme effort sur son salaire. Thiago Silva a ainsi été invité à étudier une offre avec son salaire quasiment divisé par deux.

Le désaccord à ce sujet aurait pu lancer les négociations, mais selon Le10Sport, le ton est très rapidement monté entre les deux Brésiliens, débouchant sur une grosse période de tension. O Monstro s'est senti peu considéré avec cette demande qui partait de trop loin à ses yeux. Il faut dire que tout s’est un peu mélangé à ce moment, avec les consignes passées notamment par Thiago Silva au reste de l’effectif pour s’opposer à toute baisse de salaire au coeur de la crise sanitaire, ce qui n’a pas aidé à adoucir les discussions. Après ces échanges plutôt vifs, la question d’une prolongation de contrat n’a plus été évoquée, et ce malgré la volonté de Thomas Tuchel de voir ce qui était possible pour conserver l’ancien milanais une saison de plus, le temps de faire la transition avec une nouvelle charnière centrale. Il n’en sera rien, et en ce qui concerne l’entente avec Leonardo, Thiago Silva quitte le PSG un peu fâché.