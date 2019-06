PSG : Un problème Mbappé ? Il ne comprend plus rien

Dans : PSG, Equipe de France.

Depuis plusieurs semaines, Kylian Mbappé semble avoir laissé de côté son insouciance, lui qui était passé maître dans l'art de la communication, ayant un sourire permanent et le sens de la bonne formule au bon moment. Tout cela commence à intriguer pas mal de monde, car ce changement de style ne colle pas vraiment avec le personnage Mbappé. Pour Dominique Grimault, il est évident qu'il se passe des choses chez l'attaquant du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France, même si le journaliste avoue qu'il n'arrive pas à comprendre les motifs de cette métamorphose de celui qui était le chouchou du public français.

« On est tout exigeant avec Kylian Mbappé, il a mis la barre tellement haut. Il a quand même marqué contre Andorre son 44e but de la saison. Mais ce qui me gêne un peu avec Mbappé, c’est son côté boudeur. J’ai le sentiment qu’il a perdu de sa décontraction et de son innocence. Cela sème un peu le doute. On ne sait pas ce qu’il pense. Moi, je sens vraiment une sorte de volte-face chez Kylian Mbappé. Avant, il était tout sourire et très décontracté et depuis les fameux Trophées UNFP, quelque chose le titille. Je ne sais pas quoi », a reconnu Dominique Grimault, qui se demande implicitement si le mercato et son avenir au PSG ne sont pas les motifs de ce changement.