PSG : Un Parisien rêve du Barça, ce n’est pas Neymar

Après avoir perdu des joueurs comme Cavani, Thiago Silva ou Meunier de manière gratuite l’été dernier, le Paris Saint-Germain devrait une nouvelle fois subir ce problème-là en 2021…

Dans sept mois, plusieurs joueurs du club de la capitale seront en fin de contrat. Outre les jeunes Kays Ruiz-Atil ou Timothée Pembélé, le PSG risque de perdre ses recrues prêtées, comme Kean, Florenzi voire Danilo. Mais ce n’est pas du tout, vu que Di Maria, Bernat, Jesé ou Draxler sont aussi en fin de contrat. Si les deux premiers cités sont en pourparlers pour prolonger, l’Allemand, lui, pourrait partir libre du PSG. Arrivé contre un chèque de 36 millions d’euros en provenance de Wolfsbourg en 2017, le joueur de 27 ans n’a jamais répondu aux attentes. Remplaçant sous les ordres de Thomas Tuchel, Draxler se cherche donc une belle porte de sortie pour la saison prochaine.

Et selon Diariogol, l'international allemand a été proposé par son agent au Barça ces derniers jours. Également suivi par Séville, l'Inter Milan ou la Juventus, le Parisien n’est toutefois pas une priorité pour le club catalan. Déjà parce que le FCB a de nombreux offensifs, comme Messi, Pedri, Trincao, Coutinho, Griezmann, Ansu Fati ou Dembélé. Et aussi parce que le Barça va plutôt chercher à recruter Memphis Depay (Olympique Lyonnais) et Eric García (Manchester City), deux autres joueurs en fin de contrat. Mais si la formation de Ronald Koeman arrive à se dégager suffisamment de masse salariale, peut-être que le dossier Draxler va devenir important, car l’Allemand restera quand même une belle opportunité de marché...