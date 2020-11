PSG : Leonardo prêt à expédier Draxler sans frais de port à Noël

Dans : PSG.

En fin de contrat avec le PSG à l’issue de la saison, Julian Draxler a très peu de chances de prolonger en faveur du club parisien.

Et pour cause, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ont tenté de le convaincre de quitter Paris dès le mois de juin. Malgré des intérêts en Allemagne et en Espagne, l’international allemand a refusé de quitter le confort du PSG. L’ancien meneur de jeu de Wolsfburg doit néanmoins se pencher sur la suite de sa carrière, son contrat avec Paris arrivant à exportation dans moins de sept mois. Et selon les informations de Calcio Mercato, c’est en Italie que l’avenir de Julian Draxler pourrait s’écrire puisque Leonardo a proposé les services de son meneur de jeu à deux clubs dans l’optique d’un potentiel transfert dès le mois de janvier.

Une faible indemnité de transfert réclamée

Le média indique que l’Inter Milan et l’AS Roma ont été sollicités par le directeur sportif du Paris Saint-Germain, lequel souhaite plus que tout se débarrasser de Julian Draxler et de son salaire très encombrant. Les clubs évoqués ont des moyens financiers. Mais selon toute vraisemblance, aucun d’entre eux ne se précipitera pour récupérer Julian Draxler, bien que le Paris Saint-Germain réclame une faible indemnité de transfert. Leonardo a beau avoir revu ses exigences financières à la baisse pour le transfert de Julian Draxler, aucun club européen n’est enclin à s’acquitter d’une indemnité pour l’Allemand. La situation sera en revanche bien différente pour l’ex-joueur de Schalke l’été prochain. Libre de tout contrat, il devrait crouler sous les offres, à condition toutefois de revoir ses prétentions salariales à la baisse. Des clubs comme Séville ou l’Atalanta Bergame ont d’ores et déjà été associés au milieu du PSG, pour qui un départ à Noël semble impossible au grand dam de Leonardo.