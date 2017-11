PSG : Cavani écrase tout sur son passage, Ibrahimovic tremble

Dans : PSG, Ligue 1, Monaco.

Même si Neymar lui a piqué les penalties, Edinson Cavani ne s'arrête pas de marquer pour autant. Dimanche soir lors du choc victorieux contre l'AS Monaco (2-1), l'attaquant uruguayen a ouvert le chemin de la victoire au Paris Saint-Germain en marquant d'un joli ballon piqué en début de match.

Avec cette nouvelle réalisation, le Matador porte ainsi son total de buts à 16 depuis le début de la saison en championnat. Une performance inédite après 14 journées de L1 depuis 1970 et Josip Skoblar (17 buts avec l'OM). Face à sa proie favorite, sachant qu'il a marqué huit buts lors de ses huit derniers matchs contre l'ASM, Cavani a inscrit son 152e but sous le maillot parisien. Autant dire que la chute du record d'Ibrahimovic (156) n'est plus qu'une question de semaines...