PSG : Un mercato Deutsche Qualität, Al-Khelaifi a du mal

Dans : PSG, Mercato, Bundesliga.

Ce n'est pas un scoop, mais depuis la signature de Thomas Tuchel au poste d'entraîneur du Paris Saint-Germain, le club de la capitale a clairement ouvert ses réseaux à l'Allemagne, la signature de Thilo Kehrer confirmant ce nouvel intérêt du PSG pour la Bundesliga. Désormais en quête d'un milieu de terrain dès ce mercato d'hiver, le club de la capitale pourrait être tenté de dénicher de l'autre côté du Rhin ce joueur tant convoité, on pense notamment à Julian Weigl dont le nom revient régulièrement dans les conversations.

Mais, selon L'Equipe, la filière allemande touche peut-être ses limites sur ce cas précis du milieu de terrain attendu par Thomas Tuchel. « Depuis plusieurs mois, aux côtés de Pini Zahavi, l'homme à l'origine de l'arrivée de Neymar et qui a participé à faciliter certains départs, c'est le réseau allemand qui est dominant (...) Le PSG va-t-il puiser dans ce réseau, qui souhaite durablement s'implanter dans l'Hexagone via des relais puissants, pour dénicher son fameux numéro 6 ? En l'état, les profils proposés par cette filière allemande - à ne pas confondre avec ceux de la société Sports Total qui représente notamment les intérêts du milieu de Dortmund Julian Weigl - n'ont pas spécialement avancé », explique le quotidien sportif, qui ne voit pas le Paris Saint-Germain faire une bonne affaire lors de ce mercato en Allemagne. Avec une enveloppe autour de 30ME, les dirigeants du PSG vont devoir être rusés, et à priori la Bundesliga sera oubliée.