PSG : Un mercato bidon ? Thiago Motta n'est pas étonné

Dans : PSG, Mercato.

Pas remplacé dans l'effectif du Paris Saint-Germain, malgré des pistes menant à N'Golo Kanté ou à Julian Weigl, Thiago Motta pense que son club a bien fait d'économiser des millions d'euros.

L'été dernier, le club de la capitale française avait deux priorités lors du mercato : recruter un milieu défensif et un latéral gauche. Si Juan Bernat est arrivé dans les toutes dernières heures du mois d'août pour compenser le départ de Yuri Berchiche et surtout pour épauler Layvin Kurzawa, le PSG n'a pas renforcé son poste de numéro six. Si des joueurs comme Gianluigi Buffon, Thilo Kehrer et Eric Maxim Choupo-Moting sont venus gonfler les rangs de l'effectif de Thomas Tuchel, le remplaçant de Thiago Motta n'a pas été trouvé.

Ce qui n'étonne pas forcément le nouveau coach des U19 de la formation francilienne. « Non, je n’ai pas été surpris. C’est un choix qui a été fait par le club. Mais je suis sûr qu’avec les joueurs présents au club, le PSG est capable d’être compétitif cette saison », a expliqué, dans les colonnes du Parisien, l'ancien milieu italien, qui estime donc que Rabiot ou Lass Diarra vont réussir à faire oublier ce non-recrutement durant la saison.