PSG : Un malaise avec Cavani et Neymar, Mbappé brise le silence

Dans l’enfer annoncé du Marakana de Belgrade, le Paris Saint-Germain a de nouveau effectué une prestation de premier choix.

Une bonne habitude qui risque de se prendre vite, surtout que le PSG n’a pour le moment « que » réussi à passer la phase de poule. Mais l’avenir semble s’éclaircir avec cette première place d'un groupe relevé, surtout si la MCN fait de nouveau trembler les défenses d’Europe. Avec un but chacun, les atouts offensifs parisiens ont démontré qu’ils pouvaient tous faire leur part de travail pour le bonheur de tout le monde. Et si Edinson Cavani est parfois annoncé isolé par un « clan Neymar », dont Mbappé est proche, l’attaquant français a tenu à démentir tout cela en bloc.

« Ils sont arrivés à un stade où ils n’ont plus grand-chose à prouver à personne. Edinson est le meilleur buteur de l’histoire du club, Neymar est l’un des meilleurs joueurs du monde. Ils n’ont rien à prouver à personne. Les gens n’ont qu’à parler, si ça fait vendre... Mais nous trois, on sait qu’on s’apprécie et qu’on a besoin les uns des autres pour briller et faire briller le PSG », a livré un Kylian Mbappé qui laisse parler les bruits de couloir pour se concentrer sur ce qui importe vraiment : le terrain.