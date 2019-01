PSG : Un joueur menace Paris en plein mercato

Dans : PSG, Mercato.

Malheureux au Paris Saint-Germain, Christopher Nkunku envisage clairement de faire ses valises pendant ce mercato hivernal.

Depuis le début de la saison, et plus généralement depuis ses débuts chez les pros au sein du club de la capitale française, Christopher Nkunku est plus ou moins un bouche-trou. Utilisé en tant que latéral droit, ailier gauche et milieu central par Thomas Tuchel cette saison, le joueur de 21 ans n'arrive toujours pas à s'imposer au sein d'un effectif parisien pourtant peu fourni dans l'entrejeu. Par conséquent, et sachant qu'il sera en fin de contrat en juin 2020, l'international espoirs a réellement des envies d'ailleurs, alors que le PSG souhaite le prolonger avant de le prêter dans un autre club. Une volonté dévoilée au grand jour par José-Karl Pierre-Fanfan.

« Le constat est que le temps de jeu et sa place dans la rotation sont insuffisants. Christopher est ouvert à un départ pour évoluer. Rien n’est encore évoqué avec le PSG, mais en termes de situation sportive, ça ne suffit pas. Il doit franchir un palier et ce n’est pas possible au PSG, surtout en jouant à un poste jamais défini ni fixé. Être prêté en Ligue 1, pour quoi faire ? Sans prétention, on sait que Christopher peut jouer n’importe où en Ligue 1. La progression n’est plus là, elle se situe sur le fait de savoir s’il est capable d’évoluer régulièrement à un échelon supérieur, de s’installer dans un club qui joue l’Europe. Les choses peuvent aller très vite, mais on doit d’abord rencontrer la direction pour savoir comment elle se positionne », a balancé, dans Le Parisien, l'agent de Nkunku, qui semble donc se diriger vers un départ à l'étranger, en Espagne ou en Angleterre. Et un problème de plus au milieu de terrain pour le PSG...