PSG : Un international argentin ciblé pour un transfert express !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Foot Europeen.

Depuis plusieurs mois, le mercato du Paris Saint-Germain tourne autour du même sujet, à savoir renforcer le milieu de terrain, et tenter de trouver un joueur susceptible d'apporter les qualités perdues depuis la retraite de Thiago Motta. Et ce renfort, attendu dès ce mois de janvier, le PSG pense l'avoir trouvé en Russie et plus précisément au Zénith Saint-Pétersbourg en la personne de Leandro Paredes, le milieu défensif international argentin de 24 ans. Formé à Boca Juniors, Leandro Paredes est arrivé en Europe via l'AS Rome, club qu'il a quitté en 2017 pour signer au Zénith.

Selon Paris United, le Paris Saint-Germain est passé à l'action, mais pour l'instant en vain. « Après l'avoir supervisé à plusieurs reprises, le PSG est passé à l'offensive en formulant une offre au Zénith pour Leandro Paredes. Le montant n'a pas filtré mais le club russe a repoussé l'avance parisienne », précise le média régulièrement bien informé sur le mercato du Paris SG. On ne sait pas encore la nature de l'offre transmise par le club de la capitale, mais nous ne sommes que le 5 janvier et les choses peuvent probablement encore évoluer dans ce dossier, le mercato d'hiver s'achevant dans un peu moins de quatre semaines. La campagne de Russie du PSG est lancée...