PSG : Un incroyable coup de théâtre au mercato, Pauleta en rêve

Dans : PSG.

Malgré son pénalty transformé cette semaine face à Galatasaray et les belles scènes qui ont entouré l’offrande de Neymar, Edinson Cavani vit une saison très compliquée.

L’attaquant uruguayen a perdu sa place de titulaire, et ne parvient pas non plus à retrouver toute la plénitude de ses moyens physiques. En témoigne sa nouvelle absence ce dimanche pour le match face à Saint-Etienne, alors qu’il n’avait pas l’air de souffrir physiquement à la fin du match de Ligue des champions. Autant dire que cela sent quand même grandement la fin pour Edinson Cavani, vexé, même s’il n’en dit rien, de voir son importance diminuer malgré son statut de meilleur buteur de l’histoire du club. De son côté, le PSG ne fera pas l’effort de prolonger un élément qui n’entre plus vraiment dans les plans de son entraineur, et dont le coût salarial n'est pas anodin. A moins d’une très belle surprise en fin de saison. C’est ce à quoi à envie de croire Pedro Miguel Pauleta, autre finisseur historique du PSG.



« Le club et le joueur méritent que tout se termine bien. Je l'apprécie beaucoup, c'est un grand joueur, un grand monsieur. J'espère qu'Edinson continuera avec le PSG. Mais un jour tout s'arrête, le football est comme ça », a livré l’Aigle des Açores dans les colonnes du Parisien. Un souhait qui a peu de chances d’être exaucé, à moins d’une deuxième partie de saison totalement folle de la part de l’Uruguayen.