PSG : Un grand gardien sur le marché, Paris est sur le coup

Toujours à l’affût d’un gros coup sur le marché des transferts, le Paris Saint-Germain continuerait de suivre la situation de Gianluigi Donnarumma. En effet, le Milan AC pourrait être contraint de vendre son gardien.

Tant critiqué ces dernières années sur le poste de gardien de but, le Paris Saint-Germain a enfin trouvé la solution. Alors que l’on s’attendait à voir Alphonse Areola installé, le titi parisien a fait partie de la transaction pour attirer Keylor Navas. Résultat, le triple vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid a mis tout le monde d’accord. En championnat comme sur la scène européenne, le Costaricien se montre décisif et rassurant pour sa défense.

Le club de la capitale n’a donc plus à s’inquiéter pour la protection de sa cage, d’autant que le numéro 2 Sergio Rico semble également donner satisfaction. Rappelons que Leonardo aurait l’intention de conclure le transfert définitif de l’Espagnol en négociant l’option d’achat de son prêt (10 millions d’euros) à la baisse. Enfin, les jeunes Marcin Bulka (20 ans) et Garissone Innocent (19 ans) sont là pour compléter l’effectif. Avec ces quatre éléments, on peut dire que le Paris Saint-Germain n’a pas besoin d’un autre gardien.

Le PSG encore utilisé ?

Et pourtant, La Gazzetta dello Sport place toujours le champion de France à l’affût pour Gianluigi Donnarumma. Lié au Milan AC jusqu’en 2021, le portier de 20 ans ne parvient pas à s’entendre avec ses dirigeants pour une prolongation. Du coup, on peut penser que cette étrange rumeur parisienne sert à mettre la pression sur la direction milanaise… En tout cas, si aucun accord n’est trouvé dans les prochains mois, un transfert sera réellement envisageable l’été prochain. Mais pas forcément au Paris Saint-Germain.