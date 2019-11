PSG : Bientôt une nouvelle recrue pour moins de 10 ME ?

Dans : PSG.

Jusqu’à l’été dernier, le poste de gardien de but posait toujours des problèmes au sein du Paris Saint-Germain. Mais depuis le retour de Leonardo, cela n’est plus le cas.

Durant le dernier mercato estival, le directeur sportif a effectivement tranché dans le vif du sujet. En lâchant Buffon et Areola, les deux titulaires de la saison passée, le dirigeant brésilien avait alors décidé de faire table rase du passé. Pour créer un certain renouveau, Leo avait ensuite recruté Keylor Navas en tant que numéro un et Sergio Rico en doublure. Alors que l’international costaricien répond parfaitement présent, sa grande prestation face au Real Madrid en Ligue des Champions mardi l’attestant, l'Espagnol, lui, fait tranquillement son trou au PSG.

Auteur d’un seul match sous le maillot parisien, face à Brest début novembre (2-1), une rencontre durant laquelle il avait réalisé trois arrêts décisifs, le portier de 26 ans a convaincu tout le monde à Paris. Si bien que le PSG souhaite prolonger son aventure aux côtés de Rico. D’après les informations de Mundo Deportivo, le club de la capitale envisage effectivement de lever l’option d’achat inscrite dans son prêt en provenance du FC Séville. Par contre, avant de valider ce deal, Leonardo voudrait négocier le montant de 10 millions d’euros à la baisse. Reste à connaître la position de la formation andalouse dans ce dossier. Mais une chose est sûre, le PSG a bel et bien réglé ses soucis avec ses gardiens de but. Ce qui est une bonne chose de faite.