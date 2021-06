PSG : Henry se mêle du mercato de Mbappé, le Qatar va aimer

Dans : PSG.

Ancienne star de la Premier League et ex-consultant vedette de la télévision britannique, Thierry Henry s’est exprimé sur l’avenir de Kylian Mbappé.

L’entraîneur adjoint de Roberto Martinez avec la Belgique n’est plus dans les médias, mais cela ne l'empêche pas de donner son avis sur les différents sujets chauds. Ces dernières semaines, le monde du football est focalisé sur la situation de Kylian Mbappé, en fin de contrat dans un an avec le Paris Saint-Germain. Au contraire de Neymar, l’international tricolore n’a toujours pas pris de décision définitive quant à son avenir. Tandis que certains observateurs encouragent Mbappé à partir pour franchir un cap à l’étranger, Thierry Henry a expliqué sur le site de Goal qu’il ne serait pas correct de traiter ainsi le Paris Saint-Germain. Des propos très classes de la part du meilleur buteur de l’histoire de l’Equipe de France, que les supporters parisiens apprécieront.

« D’abord et avant tout, j’ai un immense respect pour le Paris Saint-Germain et ce qu’il a accompli, donc pour moi, il serait injuste de parler de partir ou de ne pas partir. Quoi que Kylian Mbappé veuille accomplir, s’il y réfléchit, il semble qu’il le fera. J’espère juste qu’il pourra rester sans blessure et que nous pourrons avoir le luxe de le regarder très longtemps parce qu’il est spécial » a indiqué Thierry Henry avant d'évoquer les qualités de Kylian Mbappé dans son ensemble. « C’est le genre de gars qui peut transformer un match nul en victoire, une défaite en match nul et parfois une défaite en victoire tout de suite. Il a ce talent. Avoir un joueur comme lui est tout simplement incroyable. Non seulement ce qu’il peut faire, mais à quel point il est intelligent avec le ballon. Il utilise son cerveau quand il joue et j’aime ça chez lui. Nous sommes si heureux qu’il soit Français ». Des compliments de la part d’un immense attaquant qui feront plaisir à Kylian Mbappé.