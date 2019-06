PSG : Un coup de théâtre XXL entre Rabiot et Paris ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Ce mardi, la presse espagnole a évoqué l'échec de la venue d'Adrien Rabiot au FC Barcelone, affirmant que le milieu de terrain, qui n'a pas prolongé au Paris Saint-Germain, avait eu des exigences sportives et financières de dernière minutes, lesquelles avaient poussé le Barça à tout balayer d'un revers de la main. Et si pendant un temps on a évoqué des pistes prestigieuses pour Adrien Rabiot (Real Madrid, Juventus, Man Utd...), cela s'est calmé au fur et à mesure que le mercato se rapproche. Depuis l'annonce du retour très probable de Leonardo au PSG, il s'est même dit que les négociations pourraient reprendre entre les deux camps, malgré l'opposition des supporters parisiens.

De son côté Paris-United confirme que le clan Rabiot a le secret espoir de trouver un accord avec le Paris SG si Leonardo revient. « Selon nos informations, Adrien Rabiot, dont le contrat arrivera à échéance le 30 juin prochain, serait ouvert à de nouvelles discussions dans la perspective d’une prolongation de son bail au sein du club de la capitale. Le milieu de terrain de 24 ans aurait revu sa copie en raison du séisme qui s’annonce à la tête de la direction sportive. L’hypothèse d’un départ du directeur sportif Antero Henrique avec lequel les relations du clan Rabiot se sont détériorées au fil des mois, combinée à l’alternative du retour de Leonardo sont autant de facteurs susceptibles de favoriser une reprise des discussions », explique le média spécialisé dans le Paris Saint-Germain. De quoi forcément provoquer des réactions musclées du côté des fans du PSG qui ne voulaient plus entendre parler d'Adrien Rabiot.