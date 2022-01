PSG : Un contrat en or, Marquinhos au pied du podium

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

En parfait accord avec la direction, Marquinhos va prolonger son contrat au PSG. Avec un salaire rehaussé qui le met au premier rang derrière la MNM.

L’énorme masse salariale du PSG est portée par les trois stars que sont Messi, Neymar et Mbappé. Ce pourrait ne plus être le cas l’été prochain, avec le départ souvent annoncé de Kylian Mbappé, qui rêve d’aller tenter sa chance du côté du Real Madrid. L’avenir du club parisien, ce n’est en tout cas pas une préoccupation pour Marquinhos, qui se sent parfaitement bien à Paris, et semble arriver à progresser chaque saison. Désormais capitaine, le Brésilien montre l’exemple et va en être récompensé. En effet, la presse espagnole confirme ce jeudi que l’accord a été trouvé pour une prolongation de contrat du défenseur central. Quasiment 10 ans après son arrivée, il va s’engager jusqu’en juin 2026, soit une prolongation de deux saisons.

De quoi en faire quasiment un Parisien à vie, comme il en rêve ouvertement. Et à ce rythme, le Brésilien va aussi finir par être le joueur le plus capé de l’histoire du PSG, lui qui approche la barre des 350 matchs, et rattrape aussi Marco Verratti, arrivé un an avant lui. L’Italien va en tout cas d’ores et déjà se faire doubler en ce qui concerne son salaire, puisque Marquinhos s’est vu offrir le quatrième plus gros salaire du club parisien avec sa prolongation. Le Brésilien, qui émargeait à 14,4 ME par an, double donc l’Italien, même s’il reste loin de Neymar, Mbappé et Messi. En tout cas, cette marque de confiance démontre que l’histoire d’amour perdure pour encore longtemps entre Marquinhos et le PSG. Et au sein du club leader de la Ligue 1 comme chez les supporters, absolument personne ne s’en plaindra. Surtout pour un joueur dont l’attitude, le niveau de performance et la régularité commencent à intéresser des ténors européens, même si ces derniers ont bien compris qu’il serait quasiment impossible de le déloger du PSG.