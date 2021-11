PSG : Un compliment puis un énorme tacle, Neymar déguste

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

L’ancien latéral brésilien Cafu s’est exprimé dans Marca au sujet de son compatriote Neymar. Pour lui pas de doute, le joueur du PSG a une technique hors du commun, inégalé dans le football mondial, mais doit s'investir à fond.

Il est le joueur le plus cher de l’histoire avec un transfert estimé à 222 millions d’euros à l’été 2017. Neymar est un joueur assurément hors du commun pour bon nombre de suiveurs et de supporters. Toutefois, malgré la valeur de son achat par le PSG, dans les faits et dans les chiffres, le numéro 10 brésilien est encore à des années lumières des deux monstres du football mondial. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont les deux références des 15 dernières années sur la planète foot avec chacun six et cinq Ballons d’or remportés. De plus, les deux ont glané des titres en sélection et de multiples Ligue des Champions affolant au passage les compteurs de buts. De son côté, Neymar n’a remporté aucun Ballon d’Or, une Ligue des champions aux côtés de Messi et aucun trophée continental avec le Brésil. De quoi en faire un joueur bien inférieur à ses deux aînés.

Le meilleur techniquement c’est Neymar

Pour renforcer les doutes à son sujet, le Brésilien n’a jamais su avoir la constance de ces deux références, suscitant la critique au PSG ou au Brésil sur ses performances sur le terrain et son niveau réel. Un scepticisme qui ne touche pas Cafu. L’ancien latéral de la Seleçao, double champion du monde avec le Brésil en 1994 et 2002 dont une fois comme capitaine, ne tarit pas d’éloges envers son compatriote. Il ne le met pas en-dessous de Messi et Ronaldo, bien au contraire, comme il l’a indiqué au journal espagnol Marca. « Neymar est techniquement meilleur que (Lionel) Messi et Cristiano Ronaldo. En revanche, il doit assumer la responsabilité du leadership. Il faut pour cela être dédié à 100% au football. Je ne suis pas meilleur que Neymar, mais j'ai été meilleur que les autres latéraux droits parce que j'ai tout mis en œuvre pour cela. Il (Neymar) doit devenir un capitaine », a t-il développé. Des éloges accompagnés d’un avertissement pour la star du PSG. Un meilleur investissement, notamment hors des terrains, lui est indispensable pour montrer tout son potentiel. Un conseil que n’a pas toujours suivi Neymar à Paris, lui si familier de la vie nocturne.