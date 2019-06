PSG : Un cadeau à 75ME pour la présentation de Leonardo ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

La date et l'endroit de la présentation officielle de Leonardo n'ont pas encore été fixés, même si le fait que cela soit lundi dans un palace qatari de Paris avait été évoqué. Mais il se pourrait bien que les dirigeants du Paris Saint-Germain souhaitent faire de ce retour du directeur sportif brésilien une grosse opération de communication avec en cadeau surprise, l'annonce par Leonardo de la signature de Matthijs De Ligt. Ce scénario de rêve pour les supporters du PSG est évoqué ce dimanche par le Mundo Deportivo, qui ne croit plus en la possibilité de voir le défenseur néerlandais de l'Ajax Amsterdam signer au FC Barcelone.

« Le Brésilien veut revenir dans la capitale française avec une signature dans les mains. Ce serait un moyen de démontrer la puissance de ce pari de le faire revenir », explique le quotidien sportif catalan. Reste tout de même qu'un achat d'un tel coût, à savoir 75ME, semble peu probable avant le 1er juillet, le Paris SG préférant ne pas trop dépenser jusqu'au 30 juin, date de la fin de la saison 2018-2019 sur le plan budgétaire. Par rapport aux règles du fair-play financier, la signature de De Ligt avant cette date aurait peu de sens, mais forcément le plus tôt le jeune défenseur aura signé, le plus tôt le PSG dormira tranquille dans ce dossier. On aura la réponse à cette interrogation la semaine prochaine.