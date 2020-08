PSG : Un autre titulaire sur le départ, Leonardo a déjà son remplaçant

Dans : PSG.

En grande difficulté sur le plan financier, le FC Valence ne retient aucun de ses joueurs majeurs. Une aubaine pour le Paris Saint-Germain et son directeur sportif Leonardo.

La situation du FC Valence est particulièrement inquiétante. On ne parle pas d’un club qui réduit seulement ses dépenses, comme le font beaucoup de formations à cause de la crise sanitaire. Non, de son côté, le pensionnaire de Liga ne parvient même pas à payer les salaires de ses joueurs. C’est pourquoi les éléments à forte valeur marchande ne seront pas retenus cet été. Après les départs de Dani Parejo et de Francis Coquelin à Villarreal, les Gonçalo Guedes, Rodrigo et José Gaya peuvent préparer leurs valises. D’autant que le dernier joueur cité ne manque pas de sollicitations.

En plus du Real Madrid, du FC Barcelone et de Manchester City, le directeur sportif du Paris Saint-Germain Leonardo s’intéresse également au latéral gauche de 25 ans, annonce Paris United. Reste à savoir si Gaya représente une simple opportunité pour les Parisiens, ou la nécessité de compenser un départ. La deuxième option semble crédible dans la mesure où Juan Bernat n’a toujours pas prolongé alors que son contrat expire l’année prochaine. Un transfert cet été n’est pas à exclure pour l’Espagnol, buteur contre le RB Leipzig (3-0) mardi en demi-finales de la Ligue des Champions. Peut-être un coup dur pour le PSG qui n’avait pas prévu de renforcer ce poste après la prolongation surprise de Layvin Kurzawa.