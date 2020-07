PSG : Bernat prêt à partir, grosse alerte à Paris !

Dans : PSG.

Sous-coté lors de sa signature au PSG il y a deux ans, Juan Bernat s’est finalement imposé comme un joueur indiscutable aux yeux de Thomas Tuchel.

Extrêmement performant en Ligue des Champions, l’ancien latéral gauche du Bayern Munich a fait taire les plus sceptiques à son sujet. Et c’est une réelle performance, quand on sait à quel point il est difficile de s’imposer au PSG, et encore plus à un poste où un joueur tel que Maxwell a fait l’unanimité la plus totale durant plusieurs années. C’est donc en toute logique que le Paris Saint-Germain souhaite prolonger le contrat de Juan Bernat, qui expire en 2021 dans la capitale. Mais ce dossier s’avère plus délicat que prévu à boucler pour Leonardo puisque selon les informations de Soccer Link, Juan Bernat a très récemment refusé une seconde offre de prolongation de la part du PSG.

L’aspect financier ne semble pas être un problème puisque le média affirme que l'offre de Paris comprenait une grosse revalorisation salariale afin de le récompenser le joueur de ses deux excellentes saisons. En réalité, Juan Bernat envisage tout simplement… de quitter le Paris Saint-Germain, et ce dès cet été. Effectivement, l’international espagnol, courtisé avec assiduité par de nombreux clubs de top niveau en Liga et en Premier League, se verrait bien tenter une nouvelle aventure, ce qui inquiète logiquement la direction du Paris SG au plus haut point. Malgré deux premières offres refusées, Leonardo entend bien insister afin de convaincre l’ancien Bavarois de prolonger. Si la troisième tentative s’avérait être un nouvel échec, alors le PSG se résoudra à vendre Juan Bernat cet été afin d’éviter un départ pour zéro euro dans un an. Mais cela bousculerait totalement les plans du club, qui se retrouverait ensuite dans l’obligation de recruter un latéral gauche afin de compenser ce départ totalement imprévu.