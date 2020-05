PSG : Un appel de Leonardo, et Paqueta signe à Paris !

Dans : PSG.

Chaque club a son serpent de mer en période de mercato, cette piste qui revient toujours sur le devant de la scène mais qui ne se concrétise jamais.

Pour le PSG, il s’agit de Lucas Paqueta. Et pour cause, le Brésilien de l’AC Milan est très régulièrement envoyé au Paris Saint-Germain en raison de son échec en Lombardie, et parce que Leonardo apprécie tout particulièrement son profil. Il faut dire que c’est le Brésilien qui avait recruté Lucas Paqueta à Milan, ce qui donne quelques billes aux médias italiens. Ce mercredi, la rumeur d’un transfert du natif de Rio de Janeiro dans la capitale française refait surface et cette fois, c’est Calcio Mercato qui affirme que Lucas Paqueta attend avec impatience un hypothétique appel de Leonardo durant le mercato estival.

Utilisé à 19 reprises cette saison (0 but, 1 passe décisive), le polyvalent milieu de terrain de l’AC Milan de bonnes chances de quitter San Siro à l’issue de la saison. Et à en croire les informations du média italien, plusieurs destinations s’offrent à lui. La Fiorentina et le Benfica Lisbonne songent très fortement à recruter le grand espoir brésilien de 22 ans, et pourraient rapidement soumettre une offre d’achat ou de prêt avec option pour le recruter. Mais en secret, Lucas Paqueta « espère toujours l’appel de Leonardo pour rejoindre Paris », peut-on lire. Au PSG, un transfert du milieu offensif d’1m80 aurait du sens en cas de départ de Choupo-Moting ou de Draxler par exemple. Tout dépendra en réalité des conditions de sortie fixées par l’AC Milan, qui avait tout de même dépensé la coquette somme de 38 ME pour le recruter en provenance de Flamengo en janvier 2019. Cela fait très cher le flop…