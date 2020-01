PSG : Leonardo pousse Paqueta au clash, ce sale coup ne passe pas

Dans : PSG.

Toujours à l’affût de la moindre opportunité sur le marché des transferts afin de renforcer l’effectif du Paris Saint-Germain, Leonardo apprécie beaucoup le profil de Lucas Paqueta.

Il faut dire que c’est le Brésilien en personne qui avait recruté Lucas Paqueta au Milan AC il y a un an, pour la somme rondelette de 38 ME. Mais depuis son arrivée en Italie en provenance de Flamengo, le natif de Rio de Janeiro ne parvient pas à enchaîner les bonnes prestations. Conscient du potentiel du joueur, Leonardo a souhaité profiter des mauvaises performances de Lucas Paqueta en Lombardie pour le récupérer au PSG contre une faible indemnité de transfert.

Mais selon Gianluca Di Marzio, il existe aujourd’hui un réel décalage entre l’offre du Paris Saint-Germain et la demande du Milan AC. « Paqueta a demandé à ne pas être convoqué pour le match Brescia-Milan. S’il s’agît de mettre la pression pour que Milan accepte une offre à la baisse ou un prêt, la stratégie est mauvaise. Les Rossoneri ne veulent pas le vendre, il a été un gros investissement. S’il s’agit d’une incertitude, cela sera compris et il réintégrera le groupe à la fin du mercato. Il a été question d’un échange entre Bernardeschi et Paquetà mais on comprend que Bernardeschi ne veuille pas quitter la Juventus et que l’idée ne se soit pas concrétisée. Et puis il y a le PSG qui le veut, mais à un prix différent de ce qu’attend Milan. Sinon, il n’y a pas d’autre offre » a commenté le spécialiste du mercato en Italie, pour qui les dirigeants lombards exigent au moins 35 ME dans l’opération Lucas Paqueta. A ce prix-là, le PSG ne semble plus intéressé…