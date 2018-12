PSG : Un Allemand qui vote pour Paris, on aura tout vu !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe, Foot Europeen.

Interrogé sur les chances du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, Oliver Kahn a donné un avis clair, net et précis.

Durant la première partie de saison, le club de la capitale a quelque peu tremblé par rapport à la suite de son aventure en Ligue des Champions. Mais après une défaite inaugurale à Liverpool (2-3), Paris a parfaitement su renverser la tendance pour terminer premier de son groupe devant les Reds et Naples. Par conséquent, le PSG se retrouve en phase finale de la C1 pour la septième année de suite. Sauf que cette fois-ci, la formation francilienne ambitionne d'intégrer le dernier carré continental. Avec l'objectif final de soulever la coupe aux grandes oreilles ? C'est en tout cas le rêve ultime du PSG version qatari, surtout avec des joueurs de la trempe de Neymar et de Mbappé. Et d'après Oliver Kahn, Paris coche désormais toutes les cases pour l'emporter à Madrid le 1er juin prochain.

« Le PSG est l'équipe qui aurait dû apprendre le plus ces dernières années. Mais pour gagner la Ligue des champions, vous avez besoin de plus qu'une équipe à 1,5 milliard d'euros. Vous devez avoir l'expérience nécessaire pour gagner ce trophée. Les joueurs doivent aussi être au meilleur de leur forme dans les moments importants. On l'a vu avec le Bayern de Pep Guardiola. Ils ont joué un football fantastique, mais en demi-finale, c'était fini. S'ils ont appris ça, le PSG devrait être prêt. Le PSG est favori, avec la Juventus aussi. C'est une équipe très forte en défense avec beaucoup de joueurs capables de vous mettre en difficulté. Et ils ont Ronaldo. Il crée une atmosphère particulière dans ce club. Sa seule présence pousse les autres joueurs à donner le meilleur. Il faut aussi mentionner Barcelone. En revanche, je ne pense pas que le Real Madrid pourra l'emporter encore une fois. S'ils gagnent pour la quatrième fois consécutive, je serais sans voix. Le Bayern a prouvé qu'il était capable de tout en Ligue des champions. Mais ça va dépendre des matchs contre Liverpool maintenant », a avoué, sur Goal, l'ancien gardien de Munich, qui demande donc au PSG d'assumer enfin son statut de favori. Premier élément de réponse en début d'année 2019 lors du huitième de finale face au Manchester United de Paul Pogba.