PSG ‍: Luis Enrique va prolonger en fin de saison

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Arrivé l'été dernier sur le banc du Paris Saint-Germain, Luis Enrique a encore un an de contrat avec le club de la capitale. Son avenir est flou, même s'il fait l'unanimité chez les dirigeants et les joueurs.

Après le double fiasco Pocchetino-Galtier, Nasser Al-Khelaifi a décidé après la saison 2022-2023 de confier les clés du PSG à Luis Enrique, le président qatari des champions de France sachant pertinemment que l'entraîneur espagnol avait un fort caractère et ne le laisserait pas s'immiscer dans ses choix tactiques. Presque un an plus tard, et sans attendre la fin d'une saison qui peut devenir historique pour le Paris Saint-Germain, une chose est sûre, c'est que Luis Enrique s'est mis les supporters dans la poche, et qu'en interne, il a réussi à fédérer tout le monde derrière son projet. Bien évidemment, une victoire en Ligue des champions pourrait lui permettre d'entrer directement dans la légende du PSG, mais en attendant, le technicien espagnol de 53 ans n'a plus qu'un an de contrat à Paris.

Luis Enrique au PSG pour longtemps

Alors que les rumeurs en avaient fait un possible successeur de Xavi sur le banc du FC Barcelone, Luis Enrique semble non seulement se plaire à Paris, mais être dans une logique de prolongation, alors que pour l'instant aucune négociation n'a débuté sur ce sujet. Selon José Barroso, qui suit l'actualité du PSG pour le quotidien L'Equipe, l'entraîneur parisien envoie des signaux à sa direction qui laissent à penser qu'il veut rester là pour de nombreuses saisons, du moins si on lui en laisse l'opportunité. « Un détail très apprécié en interne: dans les réunions, il travaille en considérant les choses sur le long terme et ne donne pas le sentiment d'être juste venu prendre un (énorme) chèque avant d'aller voir ailleurs. En somme, il donne satisfaction et l'idée d'une prolongation (il est sous contrat jusqu'en 2025) est d'ailleurs dans l'air, même si aucune discussion n'a été entamée pour l'heure, chacun étant con­centré sur les échéances à venir », révèle notre confrère.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Luis Enrique Martinez (@luisenrique_2121)

Du côté du Paris Saint-Germain, tout va bien dans le meilleur des mondes, et cela sera encore plus le cas si Luis Enrique et ses joueurs vont en finale de la Ligue des champions et la gagnent, tout comme la Coupe de France. Sinon, forcément, les vieux démons pourraient se réveiller, Nasser Al-Khelaifi ayant parfois du mal à gérer sa colère froide quand les choses ne tournent pas dans le bon sens. Mais en attendant, Luis Enrique est bien parti pour devenir la star du PSG, au moment où Kylian Mbappé va partir.