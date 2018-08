PSG : Un accord Wendell-PSG dans les prochaines 24 heures ?

Dans : PSG, Mercato, Bundesliga.

En quête d'un latéral gauche, le Paris Saint-Germain pourrait encore une fois trouver la solution en Bundesliga, la Juventus ayant fermement rejeté lundi l'idée de vendre Alex Sandro au PSG. Car cette fois c'est le retour de la rumeur Wendell, la joueur de 25 ans du Bayer Leverkusen dont le nom avait déjà été évoqué ces dernières semaines. Et cela tombe bien car cette fois le club allemand aurait accepté le principe d'une vente de son latéral à deux conditions, à savoir un chèque de 30ME mais également une décision extrêmement rapide du Paris Saint-Germain afin de pouvoir trouver un remplaçant à Wendell dans les meilleurs délais.

Selon France-Football et Paris United, une réunion est prévue ce jeudi entre Antero Henrique et les représentants de Wendell afin de rapidement cerner ses désirs lors de ce mercato. Consulté sur ce sujet, Thomas Tuchel a validé ce renfort venu d'Allemagne, l'ancien entraîneur de Dortmund connaissant bien celui qui a été international Espoirs avec le Brésil. Le PSG va devoir passer à la vitesse supérieure, et les prochaines 24 heures devraient donc être déterminantes.