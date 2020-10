PSG : Camavinga au Real, le Qatar n’a pas dit son dernier mot

Dans : PSG.

Auteur de son premier but avec l’Equipe de France mercredi soir, Eduardo Camavinga fait véritablement craquer l'Europe du football.

Du haut de ses 17 ans, le milieu de terrain du Stade Rennais figure d’ores et déjà dans le viseur des plus grands clubs européens dans l’optique du prochain mercato. En Espagne, le nom du prodige breton est massivement associé au Real Madrid. Et pour cause, Zinedine Zidane désire plus que tout s’offrir les services du duo Camavinga-Mbappé l’été prochain. Néanmoins, il est écrit que le Real Madrid ne sera pas le seul cador européen à se positionner concrètement pour s’attacher les services d’Eduardo Camavinga. En Angleterre, un club comme Manchester City pourrait se positionner… au même titre que le champion de France, à savoir le Paris Saint-Germain.

Une tendance qui se confirme ce dimanche puisque selon les informations obtenues par El Desmarque, le PSG figure bien sur la liste des clubs très intéressés par Eduardo Camavinga. Le quotidien espagnol va plus loin, en indiquant que le PSG est le deuxième club le plus chaud sur ce dossier, juste derrière le Real Madrid. Reste maintenant à voir quel niveau Eduardo Camavinga affichera tout au long de la saison avec le Stade Rennais et avec l’Equipe de France. Ses performances seront déterminantes afin de savoir quel prix le club breton exigera de sa pépite. Mais quoi qu’il en soit, il est d’ores et déjà acquis que Florian Maurice et Nicolas Holveck réaliseront le plus gros transfert de l’histoire du Stade Rennais avec la vente programmée d’Eduardo Camavinga l’été prochain. Le PSG et le Real Madrid peuvent affûter leur carnet de chèques…