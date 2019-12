PSG : Tuchel veut révolutionner le foot, il « déconne »

Dans : PSG.

En fin de semaine, Thomas Tuchel indiquait en conférence de presse qu’il aimerait que le nombre de changements possibles au cours d’un match évolue. L’Allemand aimerait disposer de cinq changements.

« Il faut plus de possibilités de changements dans un match. Cela pour gérer les temps de jeu. On a seulement trois remplacements, il pourrait y en avoir 5 pour protéger les joueurs » indiquait notamment l’entraîneur du Paris Saint-Germain avant la rencontre de Ligue 1 remportée face à Amiens samedi soir (4-1). Ce thème intéresse particulièrement Rolland Courbis, lequel a réagi aux propos de Thomas Tuchel sur l’antenne de RMC. Et celui-ci estime que Thomas Tuchel exagère tout de même légèrement…

« En ce qui concerne les remplacements, ne déconnons pas quand même, on ne peut pas passer à six changements (cinq en réalité selon Tuchel). Mais cependant, ne pas mettre le gardien de but dans les trois changements autorisés, cela me parait indispensable. Ensuite, dans les trois changements, quand tu es entraineur, tu es emmerdé quand tu veux faire ton troisième changement à la 60e minute, si tu as une blessure derrière, tu passes à dix et tu passes logiquement pour un con. Donc, les trois changements doivent être des joueurs de champ, le gardien de but on le met à part et si tu as la nécessité de refaire entrer un joueur que tu as sorti, eh bah tu le fais entrer à nouveau sur le terrain » a indiqué Rolland Courbis, pas emballé par la proposition de Thomas Tuchel mais qui souhaiterait également voir évoluer la règle des trois changements.