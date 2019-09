PSG : Tuchel s'est planté contre Reims avec ce choix risqué

Dans : PSG, Ligue 1.

Privé de nombreux éléments, Thomas Tuchel avait également décidé de mettre d’autres joueurs au repos lors de ce match de milieu de semaine contre Reims.

Cela n’a clairement pas réussi à son équipe, battue 0-2 par des Champenois qui ont joué le jeu à fond. Le visage du PSG était difficile à reconnaître après les solides performances face au Real Madrid et à Lyon. En attaque, en dehors des efforts souvent vains de Neymar, on n’était pas loin du néant complet. Avec les blessures de Mauro Icardi, Edinson Cavani et Kylian Mbappé, c’est Eric-Maxim Choupo-Moting qui a débuté en pointe, comme cela est déjà arrivé depuis le début de la saison.

Mais l’attaquant camerounais a rapidement montré des signes de fébrilité, se plaignant de douleurs et faisant comprendre à son banc de touche qu’il lui était impossible de continuer. Son remplacement a alors pris de longues minutes, permettant simplement à Angel Di Maria de rentrer juste avant la pause. Une sortie lié à un coup reçu en première période, comme cela semblait être le cas? Pas vraiment selon Paris United, pour qui Thomas Tuchel ne pouvait clairement pas être surpris par la sortie du Lion Indomptable, qui était blessé avant le match, et a tout de même été titularisé pour cette rencontre. Une preuve que l’entraineur allemand n’avait guère de choix, puisqu’il a ensuite aligné Sarabia en pointe, dans un positionnement assez catastrophique pour l’Espagnol.