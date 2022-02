PSG : Messi-Neymar-Mbappé, une statistique à pleurer

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Mauricio Pochettino a aligné Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé dès le coup d'envoi. Et la défaite finale du PSG a prouvé que Paris avait du mal avec ses trois stars. De quoi troubler.

En recrutant Lionel Messi, laissé libre par le FC Barcelone, Doha a permis à Mauricio Pochettino d’avoir dans son vestiaire un trio totalement ahurissant puisque l’entraîneur argentin du Paris Saint-Germain a sous ses ordres Kylian Mbappé, Neymar et le septuple Ballon d’Or. De quoi donner le vertige, d’autant plus que ces trois joueurs sont tous dans une trajectoire de carrière radicalement différente. Tandis que les supporters du PSG se pincent pour croire ce qu’ils voient au Parc des Princes, toute la Ligue 1 se réjouit de voir les trois stars du football en France, notamment les trésoriers des clubs. Samedi soir, le public de la Beaujoire a donc vu débarquer la fameuse MNM (Messi-Neymar-Mbappé) et s’est régalé, parce que le FC Nantes a renversé ces légendes. Compte tenu des blessures et des calendriers internationaux, Pochetino n’a finalement pas réellement eu l’occasion d’aligner si souvent que cela les trois joueurs, et le bilan de la MNM est plutôt du genre WTF, et met KO le PSG.

Alors que le PSG jouait hier son 25e match du championnat de Ligue 1, Le Parisien a fait le bilan et il n’est pas à la gloire de l’association Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, qui était utilisée seulement pour la neuvième fois depuis le début de l’actuelle saison 2021-2022. « En dépit des fantasmes qu’elle suscite depuis le recrutement du septuple Ballon d’Or cet été, l’association des trois stars de la planète foot n’est donc pas toujours couronnée de succès. Avec le soutien de Di Maria dans un schéma en 4-2-3-1 ou aligné seul en première ligne d’un 4-3-3, le trio ne s’est, en moyenne, imposé qu’une fois sur deux et en neuf apparitions, il a connu trois fois la défaite », décompte le quotidien francilien dans une statistique indigne pour une formation qui a seulement perdu son deuxième match samedi soir. Il est vrai que si depuis quelques matchs, le duo Messi-Mbappé trouvait ses repères et permettait à Paris de livrer de bons matchs, le retour de Neymar redistribue les cartes. Et il n'est pas certain que cela soit dans le bon sens pour le PSG.

Le PSG se dérègle avec ses trois stars

Évidemment, personne ne tirera des conclusions hâtives de la défaite du Paris Saint-Germain à Nantes, mais Carlo Ancelotti a probablement vu que cette équipe all star retombe dans ses travers régulièrement, le travail défensif n'étant plus aussi bien fait. De son côté, Mauricio Pochettino a défendu Messi, Neymar et Mbappé malgré l'échec face aux Canaris. « En terme d'affinité, Neymar, Mbappé et Messi ont réalisé une bonne production, c'est dommage qu'on n'ait pas maîtrisé la vigilance défensive », a expliqué l'entraîneur du PSG. C'est bien là le problème, avec la MNM la défense parisienne semble devenir d'un seul coup nettement plus fragile.