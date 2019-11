PSG : Tuchel reçoit un tuyau pour faire briller Neymar

Dans : PSG.

Aligné dans une position d’ailier gauche face à Lille vendredi, Neymar n’a pas brillé pour son retour à la compétition avec le Paris Saint-Germain.

Néanmoins, à moins d’une surprise de taille, l’international brésilien sera titulaire sur la pelouse de Santiago Bernabeu, mardi à l’occasion du choc entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Reste que, selon Luis Fernandez, ancien entraîneur du PSG et observateur attentif à l’actualité du club de la capitale, il serait judicieux de placer Neymar dans un rôle de n°10 au sein d’un 4-3-3, comme Luis Fernandez l’a indiqué dans les colonnes du Parisien. De plus, le consultant de beIN SPORTS aimerait voir Edinson Cavani titulaire à la pointe de l’attaque du PSG dans la capitale espagnole.

« Si Neymar retrouve tous ses moyens, il est capable d’éliminer, de créer, et il est le plus efficace quand il est au cœur du jeu, libéré de certaines tâches. Entre les lignes, c’est là qu’il est fort. Ça lui donne plus de fraîcheur pour éliminer. Le mieux est donc de constituer un schéma en 4-2-3-1. Di Maria comme Mbappé peuvent jouer à droite comme à gauche. Ensuite, en pointe, il faut arbitrer entre Cavani et Icardi. C’est du 50-50, Cavani revient en forme et j’aime bien Icardi qui est très efficace, mais je vais voter Cavani, c’est le choix du cœur. Faire jouer les cinq, en revanche, c’est impossible, ou alors il faut qu’on m’explique. Déjà avec quatre d’entre eux, il faut faire attention, il va falloir être costaud, solide, éviter les déséquilibres. Ça demandera du travail collectif et du replacement défensif » a indiqué Luis Fernandez. Reste maintenant à voir si Thomas Tuchel suivra l’avis de l’ancien coach du PSG…