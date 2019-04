PSG : Tuchel réclame 3 ou 4 joueurs à Al-Khelaifi et Henrique

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

A la veille de PSG-Strasbourg, qui pourrait être le match de son premier sacre comme champion de France avec Paris, Thomas Tuchel était en conférence de presse. Et l'entraîneur allemand du Paris Saint-Germain n'a pas échappé à une question qui est incessante, à savoir ses ambitions lors du prochain mercato, lequel ouvrira ses portes dans deux mois. Même s'il n'a cité aucun nom, ce qui est relativement logique, Thomas Tuchel a annoncé la couleur à ses dirigeants.

En attendant de savoir qui va partir et qui va rester, le coach allemand a une petite idée en tête et l'a dévoilée. « Nous ne savons pas encore quels joueurs voudront partir ou quels joueurs voudront continuer. Mais pour la saison prochaine, j'aimerais trois ou quatre joueurs en plus. Ce serait bien. Mais comme je l’ai dit, je ne sais pas non plus ce que veulent faire tous les joueurs encore », a prévenu Thomas Tuchel, qui n'a pas voulu trop se mouiller sur un sujet forcément très sensible au Paris Saint-Germain. Le récent mercato d'hiver, qui avait vu l'entraîneur parisien balancer des missiles sur Antero Henrique, n'a pas été oublié et désormais Thomas Tuchel ne veut pas trop en faire et surtout trop en dire.