PSG : Tuchel qui plante le PSG, le scénario inattendu

Malgré l’échec de la saison dernière en Ligue des Champions, Thomas Tuchel a été prolongé à la tête du Paris Saint-Germain dès le mois de mai 2019.

Une surprise pour beaucoup d’observateurs. Certains s’attendaient à ce que Nasser Al-Khelaïfi le licencie tout simplement après cette performance décevante en Ligue des Champions. D’autres estimaient que l’Allemand pourrait simplement aller au bout de son contrat. Mais cette prolongation jusqu’en juin 2021 a étonné, et notamment Nabil Djellit. Alors que le PSG ne reprendra la Ligue des Champions qu’en août et dans des circonstances délicates, le journaliste de France Football est persuadé que le Paris SG a fait une belle erreur.

« Prolonger Tuchel ? J’attends le bulletin de notes, j’attends la Ligue des champions pour voir s’il passe le cap des quarts de finale. Si j’ai été séduit par son entrée, je suis très déçu. S’il n’atteint pas une demi-finale de la Champions League, c’est le pire entraîneur de l’ère qatarienne. Pire encore qu’Unai Emery qui était tombé face au Barça et face au Real. La saison dernière il s’est fait éliminer par un petit Manchester et il a perdu les deux coupes nationales. Je ne vois pas pourquoi on devrait proposer à Tuchel une prolongation de contrat… On en reparlera après la Ligue des champions. Dans n’importe quel grand club, un coach éliminé par les U19 de Manchester United ce serait fait virer ! C’est comme ça, un entraîneur est tributaire de ses résultats. Et puis on ne sait pas ce qu’il se passe dans sa tête. Peut-être que Tuchel ne s’imagine pas ad vitam eternam au PSG. Il conserve notamment une énorme cote en Allemagne », a confié le consultant de L’Equipe du Soir, pour qui Thomas Tuchel peut très bien décider d’aller voir ailleurs en fin de saison, même en cas de belle performance avec le PSG. Ce serait une sacrée surprise, et la première fois qu'un entraineur laisse ainsi tomber le club de la capitale depuis Carlo Ancelotti en 2013.