PSG : Tuchel sauvé par son salaire monstrueux ?

Des rumeurs italiennes envoient Allegri sur le banc du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Mais Tuchel pourrait finalement rester jusqu'à la fin de son contrat en 2021.

A un an de la fin de son contrat, Thomas Tuchel est dans une situation assez paradoxale, puisque si le Paris Saint-Germain a gagné le titre de Champion de France, le club de la capitale doit encore jouer la finale de la Coupe de France face à l’AS Saint-Etienne, la finale de la Coupe de la Ligue contre l’Olympique Lyonnais et surtout le quart de finale de la Ligue des champions contre un club à déterminer. Si le PSG réussit un triplé dans ces compétitions, alors Thomas Tuchel est indéboulonnable, mais si les déceptions s’enchaînent alors le technicien allemand pourrait avoir chaud cet été. D’autant plus que depuis des mois, l’ombre de Massimiliano Allegri plane au-dessus du Paris Saint-Germain, l’entraîneur italien plaisant énormément à Leonardo.

Cependant, L’Equipe affirme que du côté du PSG on n’envisage pas du tout un limogeage de Thomas Tuchel. Et si ce dernier doit partir, c’est qu’il l’aura décidé. « Il sera là la saison prochaine sauf s'il s'en va de lui-même. Ce qu'il a réalisé cette année a renforcé sa position et il n'y a aucune envie de s'en séparer », a indiqué une source interne au Paris Saint-Germain. Si Nasser Al-Khelaifi ne montrera pas la porte à Thomas Tuchel, c’est que ce dernier a un salaire énorme au PSG, à savoir 600.000 euros par mois, et que s’il est viré, alors cette somme devra être ajoutée au salaire du nouvel entraîneur. Et c’est une évidence, Massimiliano Allegri ne sera pas payé au SMIC s’il remplace l’Allemand. Autrement dit, Thomas Tuchel ira probablement jusqu’au bout de son contrat, dans un an, mais il semble peu probable que Paris lui offrira une prolongation.