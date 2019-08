PSG : Tuchel prêt à prendre un risque XXL avec Neymar ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Neymar n'aura donc pas pris part à la moindre seconde des matches de la phase de préparation du Paris Saint-Germain, puisque s'il était rétabli pour le Trophée des champions sa suspension le privait de dernier rendez-vous avant la reprise de la Ligue 1. Car dans une semaine précisément, le PSG jouera en clôture de la 1ère journée de Championnat contre Nîmes au Parc des Princes. Et selon Le Parisien, nonobstant cette absence de compétition, Neymar pourrait être titularisé directement par l'entraîneur allemand du Paris Saint-Germain. Il s'agit évidemment d'un risque physique, mais également humain, puisque dans les virages du Parc cela pourrait chauffer contre Neymar.

Mais selon Le Parisien, Thomas Tuchel ne lâchera rien. « Tuchel n’a aucune raison de se passer de lui, d’autant que le Brésilien, à l’entraînement depuis le 15 juillet, semble avoir retrouvé toutes ses sensations. De son côté, Neymar, privé de compétition depuis le 5 juin, ne peut pas vraiment se permettre de rester plus longtemps inactif. Barcelone, qu’il souhaite ardemment rejoindre, préférera toujours recruter un joueur apte à jouer immédiatement qu’un élément à la condition physique défaillante. A moins que son transfert ne se débloque dans les huit jours à venir — ça n’en prend pas le chemin pour l’instant —, Neymar pourrait une nouvelle fois poser ses pieds sur la pelouse du Parc des Princes. Il faudra alors guetter la réaction du public », fait remarquer le quotidien francilien. Si comme cela est prévisible, les fans parisiens font comprendre à Neymar que son attitude est indigne, alors le coach allemand pourrait quand même se mordre les doigts de son choix radical sans avoir attendu le PSG et le Barça donnent une réponse finale à un possible transfert.