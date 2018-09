PSG : Tuchel est cash, il n'est pas content du mercato de Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Invité ce lundi soir de RMC Sport, Thomas Tuchel a été interrogé sur le mercato du Paris Saint-Germain, une période des transferts qui a laissé dubitative les supporters du PSG, mais visiblement également un peu aussi l'entraîneur allemand. Se penchant sur le dossier de la fameuse sentinelle, Thomas Tuchel a notamment parlé du cas Giovanni Lo Celso, affirmant que c'est ce dernier qui avait demandé à quitter le Paris SG et non l'inverse.

« Si je suis satisfait du mercato ? Non je ne suis pas satisfait à 100%, je ne vais pas vous mentir. Tout le monde le savait, nous voulions recruter un vrai numéro 6 pour remplacer Thiago Motta et nous n’avons pas réussi à le faire. On a manqué de temps en fin de mercato compte tenu de nos exigences en matière de talent et avec une grosse personnalité. Maintenant on a 100% confiance dans ce groupe et on regarde vers l'avant (...) Kanté ? Toute le monde voudrait un tel joueur, mais Chelsea a aussi son mot à dire (sourire) (...) Pourquoi avoir laissé partir Lo Celso ? Je considérais que ce n’est pas un véritable numéro 6, c'est plutôt un 8 ou un 10. Et donc il a été déçu de ne pas avoir plus de temps de jeu depuis le début de la saison, c’est pour cela qu’il a demandé à partir en Espagne. Je ne lui en veux pas », a confié le technicien allemand du Paris Saint-Germain.