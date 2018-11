PSG : Tuchel doit se méfier, Motta a les dents qui rayent le parquet

Dans : PSG, Ligue 1.

Entraîneur des U19 du Paris Saint-Germain depuis cet été, Thiago Motta débute seulement l’apprentissage de son nouveau métier.

Mais comme lorsqu’il était joueur, l’Italien est très ambitieux et se fixe d’énormes objectifs. Ainsi dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, l’ex-milieu défensif du FC Barcelone n’a pas caché son objectif suprême : devenir dans les prochaines années l’entraîneur du Paris Saint-Germain. Et s’il respecte bien évidemment Thomas Tuchel, le natif de São Bernardo ne cache pas que s’il avait l’opportunité de chiper la place de l’Allemand, il ne se gênerait pas.

« J’ai un contrat de deux ans avec les U19 du PSG, mais mon objectif, c’est d’entraîner un jour ou l’autre l’équipe première ! Thomas Tuchel, je n’ai rien contre lui, je le respecte mais mon objectif, c’est le banc du PSG. Mes modèles ? Guardiola est le meilleur, le roi du jeu. Mais j’admire beaucoup Zidane. Le meilleur coach de ma carrière ? Ancelotti ! Il a une connaissance du football impressionnante et une gestion parfaite du vestiaire. Il est vraiment unique. Ma philosophie ? Je veux un football offensif, d’attaque. Une équipe qui impose son jeu, pressing haut, qui bouge ensemble, avec et sans ballon. L’important, c’est ton idée de football et ta capacité à la transmettre. Ce qui est difficile dans le foot, c’est faire les choses simples : contrôle, passe, se démarquer. Je n’aime pas les chiffres liés aux schémas. Ce qui compte, c’est le mouvement. Tu peux être très offensif avec un 5-3-2 et défensif en 4-3-3. Cela dépend des hommes et de l’attitude » a expliqué un Thiago Motta dont l’ambition plaira sans doute aux dirigeants du Paris Saint-Germain. Mais la saison prochaine, il est quasiment acquis que c’est encore Thomas Tuchel qui sera le patron du groupe professionnel.