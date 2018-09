PSG : Tuchel annonce trois forfaits pour la réception de Reims

Dans : PSG, Ligue 1.

En conférence de presse ce mardi à 24 heures du match contre Reims, Thomas Tuchel a fait le point sur l’infirmerie. Et une nouvelle fois, l’entraîneur allemand devra composer avec plusieurs absences, dont celles de Layvin Kurzawa et de Dani Alves, actuellement en phase de reprise. Lassana Diarra sera également absent selon l’ancien coach du Borussia Dortmund.

« Je pense que tous les joueurs peuvent jouer. Les exceptions sont Dani Alves, Layvin Kurzawa et Lass Diarra, qui a des problèmes aux adducteurs. Il n'y a pas eu d'intensité hier à l'entraînement vu qu'on a joué dimanche. Aujourd'hui, il y a entraînement, et demain matin aussi, à 11h pour préparer l'équipe tactiquement » a confié Thomas Tuchel, qui a pris l’habitude de convoquer ses joueurs à des entraînements le jour-même du match. Ce qui n’était pas forcément une habitude au Paris Saint-Germain et dans les clubs de Ligue 1 en général…