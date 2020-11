PSG : Tuchel agressif, Eric Carrière le met minable

Dans : PSG.

Thomas Tuchel n'était pas d'humeur badine après PSG-Rennes, l'entraîneur allemand du Paris Saint-Germain estimant que l'on ne louait pas assez les mérites de son travail. Eric Carrière l'a brutalement calmé.

Sous pression depuis plusieurs semaines, Thomas Tuchel a de plus en plus de mal à gérer la situation, le technicien du Paris Saint-Germain ayant choisi une communication assez brutale. Après avoir sérieusement secoué Olivier Tallaron, lequel n’avait pas assez rendu hommage à la performance du PSG face à Rennes, l’entraîneur allemand a tourné les talons. Mais au Parc des Princes, où il commentait cette rencontre avec Stéphane Guy, Eric Carrière a réglé son compte avec Thomas Tuchel dont il n’a pas apprécié les propos, l’ancien joueur estimant que ce dernier commençait à sérieusement perdre les pédales et le sens de la mesure.

« Tuchel nous dit que la victoire du PSG contre Rennes, c’est exceptionnel, c’est incroyable. Mais je n’ai pas eu cette sensation, on a vu une bonne équipe du PSG, qui a bien exploité son potentiel, et il y avait beaucoup d’absents. Mais il oublie qu’il a un effectif qui est, malgré toutes ces absences, meilleur que les adversaires en Ligue 1. Il veut quoi ? Qu’on lui dise chaque jour : « vous êtes le meilleur entraîneur du monde ». Thomas Tuchel demande du respect à Olivier Tallaron, mais la moindre des choses c’est d’arriver après un match gagné et d’avoir la banane. Il n’a rien à nous prouver à nous, il a plus à prouver à ses joueurs, à son public. Ils ont gagné, c’est bien, bravo, super...mais bon rien d’exceptionnel et incroyable », a lancé, lors du Canal Football Club, un Eric Carrière très très agacé.