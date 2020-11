PSG : Tuchel-Tallaron, ça va mal finir

Dans : PSG.

Alors que les relations entre Thomas Tuchel et Leonardo sont loin d’être au beau fixe, l’entraîneur du PSG a une nouvelle fois fait parler de lui.

À la suite de la victoire 3-0 face au Stade Rennais, le coach allemand a littéralement craqué face aux questions d’Olivier Tallaron, journaliste chez Canal +. Pourtant vainqueur sans forcer et largement en tête de la Ligue 1, le PSG n’a pas connu une soirée de tout repos. Malgré la victoire, quatre nouveaux blessés se sont ajoutés à une liste déjà bien fournie : Idrissa Gueye, Thilo Kehrer, Moise Kean et Alessandro Florenzi. Une situation qui a sans doute conditionné son entraîneur à cette fameuse interview d’après-match. Avant même le coup d’envoi, Thomas Tuchel semblait déjà agacé par les interrogations sur le positionnement de Marquinhos. Alors lorsqu’à la fin du match, Olivier Tallaron évoque un « PSG différent en L1 et en Ligue des Champions » et insiste sur le nombre de blessés, le ton est rapidement monté.

« C’est sérieux cette question ? Peut-être que c’est l’entraîneur. Pour moi, vous manquez de respect aux joueurs qui sont là, vous manquez de respect pour la performance de l’équipe en posant cinq questions sur Marquinhos, deux sur Florenzi, aucune sur le match, sur l’adversaire. Ça montre que vous n’avez pas du tout de respect pour ce que l’équipe doit faire ici, et ça, c’est très triste pour moi… », a déclaré Thomas Tuchel, toujours prompt à régler ses comptes avec Olivier Tallaron sur fond de grosse tension. Malgré une victoire et une place de leader en Ligue 1, Thomas Tuchel semble de plus en plus tendu, même après une victoire 3-0.