PSG : Tuchel demande aux supporters de faire leur boulot

Quelques jours après son retour victorieux contre Dijon en Ligue 1 (4-0), le Paris Saint-Germain se prépare à affronter l'Olympique de Marseille.

Même s'il jouera une demi-finale de Coupe de France face au FC Nantes début avril, avec donc une potentielle finale au Stade de France en ligne de mire, le club de la capitale va disputer le match le plus important de sa fin de saison. Sans Ligue des Champions, et avec plus de dix points d'avance sur Lille en tête du championnat, le PSG n'aura plus si souvent l'occasion de vibrer. Mais dimanche soir lors du Classique contre l'OM, ce sera le cas. Thomas Tuchel l'espère en tout cas.

« Nous avons gagné le match aller à Marseille mais, en ce moment, c’est une équipe qui est difficile à jouer. C’est une équipe qui a beaucoup de qualité et, en plus, est dans une bonne période. Ils enchaînent les bons résultats. On sait donc que ce sera très difficile dimanche. J’attends que nous soyons solidaires, que nous jouions comme une équipe. Nos supporters auront aussi un rôle important. Il faut que nous ne fassions qu’un avec eux dimanche soir, c’est aussi comme cela que nous pouvons avancer, progresser, et relever les défis qui se dressent sur notre route », a lancé, sur le site de son club, l'entraîneur du PSG, qui espère donc que les supporters parisiens mettront leur déception de côté pour ce choc, dix jours après l'élimination de la C1 face à Manchester United. Une déclaration qui n'a pourtant pas convaincu les Ultras, lesquels feront une grève de 30 minutes contre l'OM.