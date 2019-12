PSG : Tuchel a un contrat en or massif entre les mains !

Dans : PSG.

En février prochain, Thomas Tuchel retrouvera l’Allemagne à l’occasion des 8es de finale de la Ligue des Champions puisque le PSG se rendra à Dortmund pour y défier le Borussia.

Une affiche forcément très spéciale pour l’ancien manager du BVB. Et bien que l’histoire se soit mal terminée entre Thomas Tuchel et le club résidant au Signal Iduna Park, l’entraîneur du PSG a gardé une cote très élevée en Allemagne. La preuve, le Bayern Munich a toujours la farouche envie de s’offrir le technicien de 46 ans dans l’optique de la saison prochaine. Ce qui a longtemps été une rumeur est désormais une information puisque L’Equipe indique dans son édition du jour que le champion d’Allemagne en titre a offert un contrat de cinq ans à Thomas Tuchel.

Le Bayern lui offre un contrat de 5 ans

Pour l’heure, Hans-Dieter Flick assure un long intérim, qui pourrait s’éterniser jusqu’à la fin de la saison. Mais l’ambition ultime du Bayern Munich est clairement de s’offrir l’entraîneur du Paris Saint-Germain en juin prochain, alors que Niko Kovac a été licencié il y a quelques semaines. Reste à voir si Thomas Tuchel donnera sa priorité au champion de France en titre ou au Bayern Munich l’été prochain et surtout, si Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo souhaiteront le conserver alors que les rumeurs Allegri, Pochettino ou Zidane circulent avec plus ou moins de force selon les jours à Paris. En tout cas, Thomas Tuchel ne se retrouvera pas à la rue s’il venait à être viré du PSG…