Mbappé-Neymar, Lionel Messi a brisé le couple idéal du PSG !

Par Claude Dautel

Entre Neymar et Kylian Mbappé il y a de l'eau dans le gaz au Paris Saint-Germain comme on l'a constaté lors du match PSG-Montpellier. Pour Bixente Lizarazu, il est évident que la signature de Lionel Messi a changé la donne.

En lâchant une petite vanne sur Neymar, alors qu'il se savait filmé sur le banc de touche du Paris Saint-Germain samedi soir au Parc des Princes, Kylian Mbappé a remis de l'huile sur le feu. Car depuis le début du championnat de Ligue 1 version 2021-2022, le duo qui faisait la pluie et le beau temps pour le PSG depuis 2017 semble ne plus fonctionner. Pour Mbappé c'est Neymar qui se prend les pieds dans le tapis, tandis que l'on ne sait pas trop ce que pense l'attaquant brésilien de tout cela, ce dernier restant silencieux face aux critiques. Mais sur TF1, Bixente Lizarazu a reconnu que la signature de Lionel Messi lors du dernier mercato avait probablement changé la donne en recréant un axe barcelonais.

Messi, Neymar, Mbappé, un est de trop au PSG ?

Sur le plateau de Téléfoot, le champion du monde 1998 constate que cela coince entre les deux anciens complices du Paris Saint-Germain. « Neymar et Mbappé, c’était un couple l’année dernière. Je ne sais pas si c’est l’arrivée de Lionel Messi qui a redistribué les cartes, mais on a l’impression qu’ils n’ont plus la même facilité à jouer ensemble. Je pense qu’il y a un problème physique pour Neymar, qui n’est pas revenu à 100%. Et on a un Neymar qui n’arrive pas à faire de différence, qui s’énerve et qui est frustré. Après c’est vrai qu’on a l’impression que la relation technique et la fluidité ne sont plus les mêmes avec Kylian Mbappé. On sait que Neymar et Lionel Messi étaient très amis à Barcelone. Est-ce que ça a changé quelque chose ? Ce trio-là, pour l’instant fait rêver sur le papier, mais n’arrive pas à se mettre en place », fait remarquer Bixente Lizarazu, qui espère que cette analyse volera en éclats mardi soir face à Manchester City, ce qui sera le cas si le trio Mbappé-Neymar-Messi réussit un gros coup en Ligue des champions.