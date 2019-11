PSG : Trop de blabla au mercato, il a préféré fuir

Dans : PSG.

En juillet 2017, Dan-Axel Zagadou prenait la décision de quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre le Borussia Dortmund. Un choix qu’il ne regrette pas un instant…

Et pour cause, le robuste défenseur central de 20 ans a gratté un temps de jeu important au sein de l’équipe première dirigée par Lucien Favre. Aurait-il eu sa chance avec Thomas Tuchel chez les pros du Paris Saint-Germain ? Difficile de le savoir. Mais dans l'incertitude, l’international espoirs français a préféré faire ses valises. En partie car il doutait fortement de la parole des dirigeants du Paris Saint-Germain, comme il l’a indiqué sans langue de bois dans une interview accordée à Canal Plus.

« On était à une période où le PSG achetait beaucoup de joueurs et il y avait beaucoup d’incertitude avec les jeunes. On ne savait pas si ce qu’ils nous disaient était vrai, car ils répétaient la même chose aux autres alors que l’on était au même poste. Il y avait trop d’incertitudes alors j’ai préféré partir. Les gens ont pensé que je suis parti du PSG, car c’était trop pour moi alors que pas du tout je ne suis pas parti, car j’avais peur. On ne va pas dire que mon départ du PSG est une déception. C’est vrai que lorsque tu signes dans un club c’est pour être avec l’équipe première. C’est dans cette optique-là que je signe avec le Paris Saint-Germain. C’est moi qui aie pris la décision de partir ce n’est pas le club qui m’a poussé dehors » a indiqué le défenseur central du Borussia Dortmund, utilisé à 3 reprises par Lucien Favre en Bundesliga cette saison.