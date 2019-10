PSG : Verratti refait le coup de la prolongation de contrat à Paris

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Arrivé au Paris Saint-Germain lors du mercato 2012 le même jour qu'un certain Zlatan Ibrahimovic, ce qui lui avait valu de passer totalement au second plan, Marco Verratti gère bien sa carrière au sein du club de la capitale. Car depuis sept ans, le milieu de terrain italien de 26 ans empile les prolongations de contrat et les augmentations de salaire qui vont avec. Actuellement, Marco Verratti a un contrat jusqu’en 2021 avec le PSG, mais si l’on en croit Téléfoot, Petit Hibou va rapidement parapher une nouvelle prolongation cette fois pour trois saisons supplémentaires, le tout avec évidemment un salaire encore une fois revu à la hausse.

Selon Julien Maynard, Mino Raiola, l’agent de Marco Verratti et Leonardo devraient vite finaliser tout cela. « Les représentants de Marco Verratti devraient prochainement revoir les dirigeants du PSG au sujet de sa prolongation. Dans les deux camps, on espère très rapidement conclure un renouvellement de son bail jusqu’en 2024 », précise le journaliste de TF1. Pour Marco Verratti, qui vient d'officialiser sa liaison amoureuse avec une jeune mannequin française, la vie parisienne a du bon et il est inutile de changer cela. Les supporters du Paris Saint-Germain, dont il est l'un des chouchous, apprécieront.