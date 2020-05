PSG : Traoré bon plan du mercato, il est consentant

Dans : PSG.

Dans les prochaines semaines, le PSG enregistrera sans doute le départ de Thomas Meunier, en fin de contrat à l’issue de la saison.

Malgré de timides négociations, aucun accord n’a été trouvé entre l’international belge et les dirigeants du Paris Saint-Germain pour une prolongation de l’ancien défenseur de Bruges. Leonardo n’a pas le choix, il va donc devoir se retrousser les manches afin de trouver un latéral droit capable de concurrencer Thilo Kehrer lors du prochain mercato. Plusieurs noms ont d’ores et déjà filtré comme ceux de Marusic (Lazio), Semedo (Barcelone) ou encore Mukiele (Leipzig). En France, un intérêt du PSG pour Hamari Traoré a également été évoqué, alors que le Malien sera en fin de contrat en 2021 avec Rennes.

Interrogé au sujet de l’intérêt du PSG dans les colonnes de L’Equipe, le défenseur breton n’a évidemment pas fermé la porte à un transfert à Paris qui le ferait entrer dans une autre dimension que ce soit sportivement ou financièrement. « On verra ce que proposera le président Holvek. On verra aussi les autres offres. J'aurai ce que je mérite. On verra donc ce que je mérite. Le PSG ? Ça veut dire que ce que j'ai réussi, que je n’ai pas passé inaperçu. Je suis dans une situation où je dois réfléchir à tous les aspects. Avec mon agent, on a toujours procédé de la sorte. Bien sûr que Paris fait rêver. C'est un grand club. Et si un tel club s'intéresse à vous, ça signifie que vous avez fait du bon travail » a-t-il indiqué. Des déclarations qui démontrent que si une offre du Paris Saint-Germain arrivait dans ses mains, Hamari Traoré aura bien du mal à la refuser. Mais pour l’heure, on en est évidemment pas là puisque le PSG explore plusieurs pistes et n’a pas encore définitivement tranché cette question.