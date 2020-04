PSG : Riolo soupire déjà devant le mercato de Paris

Dans : PSG.

Malgré la conjoncture actuelle, le Paris Saint-Germain sera dans l’obligation de se montrer assez actif lors du prochain mercato.

Et pour cause, le PSG compte de nombreux joueurs en fin de contrat. C’est le cas de Layvin Kurzawa, de Thiago Silva ou encore d’Edinson Cavani mais également de Thomas Meunier. Le Belge espère toujours prolonger à Paris mais ce souhait n’est visiblement pas partagé par le tandem composé de Leonardo et de Nasser Al-Khelaïfi. La preuve, le PSG a d’ores et déjà activé un certain nombre de pistes dans ce secteur de jeu. Parmi elles, celle menant à Hamari Traoré, auteur d’une saison pleine à Rennes. Le profil du Malien plaît beaucoup en interne, où l’on envisage de faire de Traoré un « numéro 1 bis » dans l’optique de la saison prochaine.

Une éventualité qui n’emballe pas plus que cela Daniel Riolo, lequel a indiqué sur l’antenne de RMC que le Paris Saint-Germain pouvait clairement viser plus haut. « Il y a quand même mieux en arrière droit à trouver en Europe. Pour le PSG, cela me parait un peu léger. Il faut prendre un mec qui a fréquenté le très haut niveau et non un joueur qui a évolué seulement en Ligue 1. Attention, je ne dis pas qu’il n’est pas bon, mais c’est un peu juste. On compare avec Meunier qui était inconnu à son arrivée au PSG mais quand on fait le bilan de Meunier à Paris, il n’a finalement fait qu’une bonne saison » a lancé l’éditorialiste de l’After Foot, pour qui la piste Hamari Traoré n’apporte aucune garantie pour le Paris Saint-Germain. Reste à voir si le club de la capitale, également associé à des joueurs d’un plus gros calibre comme Achraf Hakimi ces dernières semaines, passera à l’offensive pour s’octroyer les services du Rennais ou si ce dernier fait simplement partie d’une large short-list.