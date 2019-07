PSG : Trahi par Neymar, Al-Khelaïfi veut lui faire payer cher

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Compte tenu des limites financières du FC Barcelone, d’autres possibles destinations apparaissent dans la presse pour Neymar.

On parle notamment du Real Madrid ou de Manchester United alors que l’attaquant du Paris Saint-Germain, lui, n’a d’yeux que pour le club catalan. En effet, Sport confirme que tous les actes et propos du Brésilien ces dernières semaines sont faits pour faciliter son retour. Neymar aurait répondu à toutes les exigences du Barça, dont celle qui consiste à éviter toute discussion avec un autre club. Et pour cause, Barcelone ne veut pas entrer dans une vente aux enchères.

Le PSG est un adversaire suffisamment coriace, d’autant que son président est du genre rancunier. Toujours selon le média espagnol, Nasser Al-Khelaïfi se sentirait trahi par Neymar. Le dirigeant ne comprendrait pas le comportement du joueur après toute l’attention reçue à Paris. S’il était le seul et unique décideur sur ce dossier, le Qatarien serait prêt à punir sa star en le conservant dans son effectif pour une saison supplémentaire. Une hypothèse risquée dans la mesure où Neymar est capable de pourrir un vestiaire…